Bu etiketle paylaştı: Türkiye dostumuz değil

Şuan Güney Carolina valiliği görevini yapan ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararını sert bir dille eleştirdi.

Haley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye dostumuz değil" etiketini kullanarak, "Bize destek vermelerini bekliyorsak her zaman onları (Suriyeli Kürtler) desteklemeliyiz. Kürtler Suriye'de IŞİD'e karşı başarılı savaşımızda etkili oldu. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata" ifadelerini kullandı.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ise, Haley'e verdiği yanıtta "Dünya, Haley gibi güçlü Amerikan liderlerine güveniyor ve ABD'li ortaklarımızın bu kararı tersine çevireceğini ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki ortak çabalarımızı yüzüstü bırakmayacağını umuyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz saaterde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatmayı planladığı harekatla ilgili açıklama yaparak 'Türkiye'nin sınırları aşan bir şey yapması halinde, ekonomisini tamamen yok edeceğini' söylemişti.

Beyaz Saray'dan, ise "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" açıklaması yapılmıştı.