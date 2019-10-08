Azerbaycan Başbakanı istifa etti

Azerbaycan Milli Meclisi, Nevruz Memmedov'un istifasının ardından ülkenin yeni başbakanını belirlemek için toplandı. Meclis Başkanı Oktay Esedov başkanlığında toplanan meclis Azerbaycan’ın yeni Başbakanının Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov’un atanmasını görüştü. Ali Esedov, yapılan oylamayla Azerbaycan'ın yeni Başbakanı seçildi. Başbakan Esedov, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

NİSAN'DA GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Bugün istifa eden Azerbaycan Başbakanı Novruz Mammadov, 21 Nisan 2018'den itibaren bu göreve getirilmişti.