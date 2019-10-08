Peskov: ABD Suriye'den asker çekme konusunda bilgi vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon düzenlemesi muhtemel bölgede bulunan 50 ABD askerinin dün bölgeden çıktığını duyurmuştu.

Dmitriy Peskov'a bugünkü basın toplantısında ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askerlerini çekmeden önce Rusya'ya bilgi verip vermediği soruldu.

Peskov, "Hayır, kimse bilgi vermedi. Oradan hangi askerlerin çekildiğini, sayılarının ne olduğunu, çekilip çekilmediklerini henüz bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi, dünyanın farklı bölgelerinden askerlerin çekildiğine dair doğrulanmamış açıklamalar geldi. Bu nedenle bölgedeki durumu çok dikkatli şekilde takip ediyoruz" yanıtını verdi.

'PUTİN, ERDOĞAN VE TRUMP'LA KONUŞMADI'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'la temasa geçmediğini de söyledi. (Sputnik)