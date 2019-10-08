İngiltere’den kritik 'operasyon' açıklaması

Türkiye-Suriye sınırında son 48 saattir yaşanan hareketlilik konusunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bir açıklama yaptı. Johnson'ın sözcüsü Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir askeri operasyon düzenleneceği iddiasından dolayı endişeli olduğunu söyledi.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Ekim 2019 Salı, 15:17

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Johnson’ın sözcüsü, Türkiye’nin olası bir askeri operasyon düzenleyeceğine yönelik iddialar konusunda derin endişe duyduğunu söylerken, “ABD askerinin hareketleri ABD’yi ilgilendirir” dedi.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Andrew Murrison, “Türkiye’nin tek taraflı askeri müdahaleden kaçınması konusunda hep net olduk. Böyle bir hamle bölgeyi istikrarsızlaştırabilir ve IŞİD’i sonuna kadar bitirmek için başlatılan mücadeleye zarar verebilir” dedi.

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