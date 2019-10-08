Trump: Erdoğan ile 13 Kasım'da görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 13 Kasım'da buluşacağını duyurdu.
Trump'ın paylaşımı şöyle:
"Pek çok insan Türkiye'nin ABD'nin büyük ticaret ortağı olduğunu, aslında bizim F-35 savaş jetlerinin gövdesindeki çelik çerçeveyi yaptığını unutuyor. Onlarla iş yapması, muhatap olması iyi olmuştur; (Suriye'nin) İdlib vilayetinde pek çok canın kurtarılmasında bana yardım ettiler..."
"Daha hapis yatacağı uzun yıllar bulunan Pastor Brunson'ı talebim üzerine çok sağlıklı biçimde geri gönderdiler. Şunu da hatırlayın, burası önemli, Türkiye NATO'da itibarı olan önemli bir üye. (Erdoğan) 13 Kasım'da benim misafirim olarak ABD'ye geliyor."