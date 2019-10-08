Trump: Erdoğan ile 13 Kasım'da görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 13 Kasım'da buluşacağını duyurdu.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Pek çok insan Türkiye'nin ABD'nin büyük ticaret ortağı olduğunu, aslında bizim F-35 savaş jetlerinin gövdesindeki çelik çerçeveyi yaptığını unutuyor. Onlarla iş yapması, muhatap olması iyi olmuştur; (Suriye'nin) İdlib vilayetinde pek çok canın kurtarılmasında bana yardım ettiler..."

"Daha hapis yatacağı uzun yıllar bulunan Pastor Brunson'ı ​talebim üzerine çok sağlıklı biçimde geri gönderdiler. Şunu da hatırlayın, burası önemli, Türkiye NATO'da itibarı olan önemli bir üye. (Erdoğan) 13 Kasım'da benim misafirim olarak ABD'ye geliyor."