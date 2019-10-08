ABD'nin Türkiye'ye tehdidine Rusya'dan ilk tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" sözlerine yer verdi.

Zaharova, Trump'ın bu tehdidi hakkında kinayeli bir şekilde "Seleflerinin aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" yorumunu yaptı.

İşte dikkat çeken o paylaşım;



NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etmiş, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.