ABD'nin hava sahası kararı ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarının ardından olası operasyonda koordinasyon olmaksızın bölgede uçuş yapılması durumunda, ABD’nin Türk F-16’larına karşı önleme yapıp yapmayacağı henüz belirsiz. Buna karşın Türkiye’nin Suriye sınır hattında kurmak istediği güvenli bölge için konuşulan azami 32 kilometrelik derinlikte Türk hava sahası kullanılarak hava desteği sağlanabileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Türkiye’nin Suriye’deki “hava görev emri”nden çıkarılmasının, Trump’ın önceki gün Türkiye’ye yönelik tehdit mesajından bağımsız düşünülemeyeceğini belirtti. Trump’ın “Türkiye, sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şeyi yaparsa Türk ekonomisini daha önce yaptığım gibi yıkıp yok ederim” tehdidinde bulunduğunu anımsatan Karakuş, “Trump’ın ifadesinden bir anlaşma olduğunu anlıyoruz, ancak nasıl bir anlaşma olduğunu henüz bilmiyoruz. Ancak “belirlediğimiz sahanın dışında bir harekat yapamazsınız” mesajı var. Dolayısıyla üzerinde anlaşılan yerin dışına çıkmamak kaydıyla burada Türkiye’nin bir hava harekâtı yapabileceği anlamı çıkıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin kendi keşif uçaklarıyla ve insansız hava araçlarıyla bölgeden şu ana kadar istihbarat bilgisi elde ettiğini kaydeden Karakuş, sınır hattından güvenli bölge için öngörülen sahada büyük ölçüde hava desteği sağlanabileceğine dikkat çekerek “Bu konularda TSK’nin yetenekleri çok yüksek. ABD’nin keşif bilgilerini vermemesi çok büyük bir önem arz etmiyor. Ama ABD, Türkiye’ye ‘Size verdiğimiz sahanın dışına çıkmayın’ mesajı veriyor bu kararla” ifadelerini kullandı.