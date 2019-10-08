Şam-SDG yakınlaşması

TSK’nin Suriye’de Fırat’ın doğusu için hazırlandığı harekât ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeden askeri güçlerini çekme kararı Şam ile Kürtler arasındaki yakınlaşmanın kapısını araladı.

Türkiye’nin terör örgütü saydığı YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bir temsilcisi, ABD’nin bölgeden çekilmesi halinde oluşabilecek güvenlik boşluğunu gidermek için Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya ile görüşmelere hazır olduklarını söyledi. Amerikan basınına konuşan SDG’den üst düzey bir isim, ABD’nin Türkiye’nin olası harekâtı için gereken şartları yerine getirip, yolu açmasıyla güvenilirliğini sarstığını ve Suriye’yle ittifak yapabileceklerini savundu.

Şam’a yakın El Vatan gazetesine konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat ise Trump’ın Türkiye’ye yeşil ışık yakmasıyla “Kürt gruplarının kenara itildiğini” belirtti. “Suriye topraklarının tamamını savunacaklarını ve işgal edilmesine izin vermeyeceklerini” vurgulayan Mikdat, “Ulusumuzun kapıları tüm çocuklarına açıktır. Şam, Suriye’deki tüm sorunları şiddetle değil olumlu bir tavırla çözecek” ifadelerini kullandı. Mikdat, Suriyeli Kürtleri “dipsiz kuyuya yuvarlanmak yerine” hükümet güçlerine katılmaya davet etti.

Fırat’ın doğusunda kendi özerk yönetimlerini kuran PYD/YPG ile Şam arasındaki görüşmeler, özellikle idari yapının nasıl şekilleneceği ve petrol gelirleri gibi başlıklarda tıkanmıştı. Suriye savaşında YPG ile ciddi bir çatışma yaşamayan Şam hükümeti geçen ay SDG’yi “ayrılıkçı terörist” olarak tanımladığı bir mektubu Birleşmiş Milletler’e iletmişti.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaretinde de gündem Fırat’ın doğusunun durumuydu. Görüşmeye ilişkin Rudaw’da yer alan haberde, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Lavrov’a bölgedeki Kürtlerin insani durumuyla ilgili endişelerini ilettiği belirtildi. Lavrov’un da Ankara’ya söz konusu endişeleri iletme sözü verdiği aktarıldı.