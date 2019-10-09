Operasyon öncesi Rusya'dan kritik çıkış

Sputnik'in haberine göre, Lavrov, bölgedeki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Çavuşoğlu’nun dünkü görüşmede Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyduğunu bir kez daha teyit ettiğini aktardı.

“RUSYA, ÇÖZÜM İÇİN ŞAM VE KÜRTLERLE TEMAS KURDU”

Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması prensibine bağlı kalacağını belirttiğini kaydeden Lavrov, Rusya’nın Türkiye-Suriye sınırındaki sorunların çözümüne sevk etmek için Suriye’deki Kürtler ve Şam’la temas kurduğunu da bildirdi.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da, Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile verdiği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya’nın Şam ve Kürtlere sorunların çözümü için diyalog çağrısı yaptığını ve diyaloğun başlaması için katkıda bulunacağını ifade etti.

Lavrov, "Bizim tavrımız kesinlikle Suriye’nin bu bölgesindeki sorunların Şam ve buralarda yaşayan Kürtlerin temsilcileri arasında diyalog yoluyla çözülmesinden yana" dedi.

“ŞAM VE KÜRTLER DİYALOĞA HAZIR”

Bölgede istikrar ve sürdürülebilirliğin sağlanması için tek yolun bu olduğunu vurgulayan Lavrov, "Dün Şam yetkilileri ve Kürt temsilcilerden bu tür bir diyaloğa hazır olduklarını duyduk. Biz diyaloğun başlamasına maksimum düzeyde katkıda bulunmaya hazırız. Diğer başlıca aktörlerin de bunu desteklemesini umuyoruz" dedi.

“ABD’NİN SURİYE’DEKİ EYLEMLERİNDE TUTARSIZLIK VAR”

Lavrov, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin tutarsız olduğunu, bunun Washington’daki anlaşmazlığı yansıttığını da söyledi.

Rusya’nın birçok kez ABD’ye 'fiilen bir üs kurduğu' El Tanf’taki yasadışı işgaline son verme çağrısı yaptığını kaydeden Lavrov, "ABD’liler birçok kez sözlerini tutmadı. El Tanf bölgesindeki (üssünü) kapatma yönündeki vaatlerini yerine getirmediler" dedi.

Lavrov, Trump’ın Türkiye’nin harekat planladığı bölgeden güçlerini çekeceği vaadinin lafta kalabileceğini de kaydederek şunları söyledi:

"(ABD Başkanı) Donald Trump birçok kez Suriye ve başka ülkelerdeki güçlerini çekeceğini söyledi. Daha sonra bu açıklamalar bir şekilde sessizce kenara itildi. Burada da aynı durumu görüyoruz. Ancak ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda dahil olduğu süreçlerin, BMGK’nın Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması yönündeki kararının doğrudan ihlali olduğunu anlamalı. ABD’liler orada devletdışı yapılar kurdular, bu yapıların yaşamsal etkinliğini sağlayıp aktif bir şekilde Kürt konusunu öne sürdüler. Bu sırada buralarda yaşayan Arapların tepkileriyle karşılaştılar. Bu çok tehlikeli bir oyun."