Barzani'den Trump'a: Kürtlerin kanı para ve silahtan daha değerli

Barzani "Sevgili Başkan Trump, lütfen bilin ki Kürdistan her zaman adil haklarının peşinde oldu. Peşmerge IŞİD'i mağlup etti ve teröre karşı koalisyonun etkili bir parçası oldu. Kürtlerin kanı para ve silahlardan daha değerlidir. Teşekkürler" dedi.

TRUMP 'PARA VE SİLAHLA YARDIM EDİYORUZ' DEMİŞTİ

Barzani'nin mesajı Donald Trump'ın dün attığı tweetlere cevap niteliği taşıyor.

ABD Başkanı, "Suriye'den ayrılma sürecinde olabiliriz ama hiçbir şekilde özel insanlar ve muhteşem savaşçılar olan Kürtleri terk etmedik. Bir NATO üyesi ve ticari ortak olan Türkiye'yle ilişkimizde olduğu gibi. Türkiye hali hazırda geniş bir Kürt nüfusuna sahip ve Suriye'nin o bölgesinde sadece 50 askerimizin kaldığını ve onları da çektiğimizi çok iyi anlıyor. Türkiye'den gelecek mecburi olmayan ya da gereksiz saldırı onların ekonomisi ve kırılgan para birimleri için yıkıcı olacaktır. Kürtlere finansal olarak ve silahlarla yardım ediyoruz!" demişti.