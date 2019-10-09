Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Rus senatör Vladimir Cabarov, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacağını, Rus ordusunun Suriye'deki başka bir amaç için bulunduğunu söyledi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Ekim 2019 Çarşamba, 18:06

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TSK'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında Sputnik'e açıklamalarda bulunan Cabarov, Rusya'nın bu sürece dahil olmayacağını belirtti.

Cabarov, "Rusya, bu çatışmaya kesinlikle dahil olmayacak, bu bizim çatışmamız değil. Rus ordusu Suriye'de bunun için bulunmuyor, ordumuzun amacı Suriye'yi uluslararası terörden kurtarmak" dedi.

'HAREKAT RUS ASKERİ ÜSLERİNİ TEHDİT ETMİYOR'

Cabarov, TSK'nin harekatının Suriye'deki Rus askeri üslerini tehdit etmediğini, zira üslerin farklı bölgede bulunduğunu kaydetti.

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