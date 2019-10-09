AB'den operasyona son verme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunuldu.

28 üye ülkeyi temsilen yapılan yazılı açıklamada "AB, Türkiye'ye tek taraflı askeri harekâtına son verme çağrısı yapıyor" denildi ve "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda kurmayı planladığı 'güvenli bölge'nin mültecilerin dönüşü için gereken kriterleri karşılaması düşük bir olasılık. AB yerel halkın haklarının görmezden gelindiği bölgelerde istikrar ve kalkınma yardımı sağlamayacak" ifadeleri yer aldı.