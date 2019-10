ABD'den yaptırım hamlesi: Erdoğan'ın da adı var

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Türkiye'ye uygulanması için Senato'ya sunacağı yaptırım yasa tasarısını Twitter'dan paylaştı.

Graham paylaşımında "Kongre üyelerinin çoğu, IŞİD'e karşı güçlü müttefik olan Kürtleri terk etmenin yanlış olacağına inanıyor" ifadelerine de yer verdi.

Tasarının içerisinde İran, Kuzey Kore ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların da dayanağı olan CAATSA yaptırımlarının da S-400’ler nedeniyle uygulanması öngörülüyor.

I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.



While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3