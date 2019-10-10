ABD'den yaptırım hamlesi: Erdoğan'ın da adı var

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Türkiye'ye uygulanması için Senato'ya sunacağı yaptırım yasa tasarısını Twitter'dan paylaştı.
Graham paylaşımında "Kongre üyelerinin çoğu, IŞİD'e karşı güçlü müttefik olan Kürtleri terk etmenin yanlış olacağına inanıyor" ifadelerine de yer verdi.
Tasarının içerisinde İran, Kuzey Kore ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların da dayanağı olan CAATSA yaptırımlarının da S-400’ler nedeniyle uygulanması öngörülüyor.
I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019
While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3
Tasarıda ayrıca yaptırım uygulanması planlanan isimler de yer alıyor. Erdoğan'ın da yer aldığı isimler şöyle:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okta
Millî Savunma Bakanı Hulusi Aka
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Yasa tasarısı ise şöyle: