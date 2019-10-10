Trump'a anket şoku!

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın oğlu hakkında soruşturma başlatması ısrarında bulunduğunu gösteren telefon konuşmalarının yayılmasının ardından Trump'a azil soruşturması başlatıldı.

Fox News son yaptığı ankette Amerikan halkına azil sürecini destekleyip desteklemediğini sordu. Sonuçlara göre çoğunluk Trump'ın artık Oval Ofis'te oturmasını istemiyor. ABD genelinde 1003 kişinin katıldığı ankette yüzde 51 Trump'ın azledilmesi gerektiğini söyledi. Geçen ay bu anketin sonucunda yüzde 42 azledilmeden yanaydı.

Ankete katılanların yüzde 66'sı ise başkanlarının başka bir ülkenin liderinden rakibine yönelik soruşturma başlatmayı istemesini 'uygunsuz' bulduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Demokrat Parti başkan aday adayı ve eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter'a yozlaşma soruşturması açması için baskı yaptığı iddia edilmişti. Hunter Biden, babasının başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Ukraynalı bir doğal gaz şirketinin yönetim kurulundaydı. ABD basını, konuya yakın kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde bahsi geçen telefon konuşmasından kısa bir süre önce Trump'ın emriyle ABD'nin Ukrayna'ya yapılacak olan 391 milyon dolarlık yardımı dondurduğunu aktarmıştı.

Trump, Zelenskiy ile yaptığı telefon konuşmasında Biden'dan bahsedildiğini kabul etmiş, ancak konuşmanın içeriği ile ilgili detay vermemişti.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, telefon konuşmasını 'anayasal sorumlulukların ihlali' olarak değerlendirdi ve Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı.

Bahsi geçen telefon konuşmasına yönelik şikayetin muhbirinin eski bir CIA çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Beyaz Saray başta soruşturmanın yürütülmesini engelleyeceğini söylese de Trump son olarak belli koşullar sağlanırsa soruşturma için işbirliği yapabileceğini söyledi.