ABD ve Rusya, BMGK'nin ''Türkiye'yi kınama'' teklifini veto etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Avrupa Brliği (AB) üyesi 5 ülkenin talebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü.

Almanya operasyonu "güçlü şekilde" kınarken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre bazı ülkeler de BMGK'nin operasyonu ortak açıklamayla kınanmasını teklif etti ancak ABD ve Rusya bu teklife onay vermedi. Her iki ülke de açıklamalarında ''kınama'' kelimesini kullanmadı.

'IŞİD MİLİTANLARINDAN ARTIK TÜRKİYE SORUMLU'

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Türkiye'nin operasyon kararını desteklemediğini söyledi.

Suriye'de Hıristiyanlar da dahil azınlık gruplar ve Kürt nüfusunun korunmasından ve insani kriz yaşanmamasından Türkiye'nin sorumlu olduğunu belirten Craft, "Bütün IŞİD savaşçılarının tutuldukları hapishaneden kaçmamasından ve hiçbir şekilde yeniden yapılanmamasından şimdi Türkiye sorumlu" dedi.

Craft, sivillerin korunmamasının ve IŞİD'in tekrar ortaya çıkmasının ise sonuçları olacağını söyledi.

AB ÜYESİ 5 ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE 'OPERASYONU DURDUR' ÇAĞRISI

AB üyesi 5 ülke; İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya ise toplantı sonrası ortak açıklama yaptı.

Türkiye'nin askeri operasyonundan "derin endişe" duyulduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'ye tek taraflı operasyonunu durdurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin mültecilerin geri dönüşü için teklif ettiği güvenli bölge planının ise "BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin belirlediği uluslararası kriterleri karşılamayabileceği'' kaydedildi.