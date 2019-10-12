Arap Birliği'nden harekat için 'işgal' nitelemesi

Arap Birliği dışişleri bakanları, Mısır’ın çağrısı üzerine Türkiye’nin askeri harekâtını görüşmek üzere Cumartesi günü Kahire'de toplandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin askeri harekâtını "Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı” olarak nitelendirdi.

Arap Birliği’nin dönem başkanı Irak’ın Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el Hekim de, askeri harekâtın insani krizi tırmandıracağı ve Suriye halkının acılarını artıracağı uyarısında bulundu.

Iraklı Bakan, Türkiye'nin askeri harekâtının "teröristlerin yeniden organize olma kapasitelerini güçlendireceğini” ve dünyanın IŞİD’e karşı verdiği mücadeleyi baltalayacağını söyledi.

Türkiye’nin Suriye topraklarına dönük başlattığı harekat nedeniyle Mısır, Arap Birliği’ni Türkiye’ye karşı acil toplantıya çağırmıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Arap Birliği'nin açıklamasına ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve "Arap vatanını" parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir." dedi.