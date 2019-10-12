Günü kurtarma-ma!

Gelinen noktada Türkiye’nin sınır ötesine yönelik askeri hamlelerini sadece güvenlik açısından değerlendirmek yeterli değil. Sosyo-kültürel, iç-dış politik yansımaları kapsayan uzun vadeli bir stratejinin gerekliliği ortada. Sorular çok... Ancak Ankara’nın çoğu kez sorulara yanıtı, zaten bildiğimiz TSK’nin güçlü yapısını, Türkiye’nin birliği, karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini hatırlatmak oluyor.

Kimi hükümete yakın cephenin yorumlarına baktığımızda şimdi ve sonrasını konuşalım, geçmişte takılmayalım tutumu ise dikkat çekici. Doğrudur, askeri hamlelerde bir kere karar alınıp uygulamaya geçince ileriye bakmak gerekir ama türlü saldırı, savunma stratejilerini, tarihsel savaşların günümüze getirdiği tecrübeleri de hesaba katarak. Siyasi kanat için ise bir ülkenin geçmişten günümüze, bir nevi 50, 100 yıllık planlamalar çerçevesinde askeri, diplomasi, ulusal, uluslararası stratejilerine ilişkin tüm olasılıkları değerlendirmek, bir yol haritası oluşturmak, bunun için genel bir toplumsal destek, uzlaşı sağlaması önemli. O nedenle gelecek adımlar için geçmişin hesabını iyi vermek, gerekli dersleri çıkarmak da lazım. Bunda komşunun toprağına yönelik emperyal planlara dahil olmama da var elbet... Kimse Esad yönetimi için demokrasinin şahı diyemez, ama kimse de BM’de temsil edilen bir yönetime karşı, kendi destekli de facto yönetimi kurmanın doğru olduğunu da...

IRAK'IN ACI DENEYİMİ

Dedik ya sorular çok... Mesela Türkiye’nin güvenliği için yapılan, Suriye’nin toprak bütünlüğü vurgusunun sıklıkla yinelendiği böyle bir operasyonda neden Suriye’li muhaliflerden oluşan silahlı oluşum için “milli ordu” tanımı devletin üst kademesi tarafından yapılır. Irak’ın, ABD işgali sonrası bölünmüşlüğünü, her yapının kendi askeri gücünü kurmasını, etnik-mezhepsel şiddet olaylarını hatırlamakta fayda vardır oysa. Zaten iç savaşla birlikte birbirlerine diş bileyen yapıların egemen, bütüncül bir devlet yapısında bir araya gelmesinin çok zor olduğunun örneğidir Irak. IŞİD istilası zar zor birleştirici güç olmuştur farklı yapılar için ama bugün yine taraflar arasında gerilim yükselmektedir. Savaşın sekiz yıldır sürdüğü Suriye’de, Rusya ve İran’ın desteğiyle halen iktidarda olan mevcut Şam yönetimi ile artık doğrudan müzakere zamanı gelmemiş midir? Özellikle de Suriye’de zorlu pazarlıklarla varılan, Ankara’nın da uzlaşıda yoğun mesaisi olan anayasa komitesiyle alınan yol düşünüldüğünde.

Ankara, AB’nin Suriyeli sığınmacılar için vaat ettiği yardım miktarını ödemediği yönünde epeydir şikâyettedir. Peki, şimdi olası “güvenli bölge” kurulması, buralara inşa, yeniden yapılandırma çalışmalarının dev bütçelerinde uluslararası yardım için kasanın dolmasını nasıl sağlayacaktır. Daha şimdiden Avrupa, TSK operasyonunu kınarken sonrası oluşacak güvenli bölge için beş kuruş beklemeye getirdi bile...

Tabii bir de IŞİD’liler konusundaki sorumlulukta da gerek askeri gerekse yargı boyutunu bu denkleme eklemek gerekir. Operasyona ABD yeşil ışık yaktı, destek atar diyenlere Trump’ın Körfez’in zengin Sünni krallıklarına eller cebe, biz sizi koruyoruz çıkışını ya da Avrupa’ya NATO katkınızı artırın söylemlerini hatırlatalım. Öngörülemeyen Trump için para önemli mevzudur, Erdoğan ile görüşmesinde F35’lere yönelik ticareti bir kez daha vurgulaması da ayrı bir noktadır. Keza Ankara’nın Sünni zengin monarşilerle de arasının limoni olduğunu hatırlamak gerek.

Irak, Suriye’de oluşturulan parçalı, bölünmüş yapılarla uluslararası güç merkezlerinin Akdeniz’e uzanan enerji haritaları, olası boru hatları, uluslararası deniz ulaşımı planlarında Türkiye’nin kendini konumlandırdığı duruş nedir? Şii İran’ın etkinliğini kırma koalisyonuna Ankara’nın dahil olması yönünde ABD, İsrail, Körfez’in Sünni cephesinin planları var mıdır? Acaba Tahran bu hissiyatla mı Rusya’dan belki de daha sert bir biçimde Türkiye’nin harekâtına karşı duruşunu dile getirmektedir? Peki, Türkiye’nin uzun vadede Suriye harekâtına odaklanmasıyla, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs ve enerji mücadelesinde ABD, AB cephesinin baskısı altında tutulurken buraya da aynı güçle mücadele sürdürmesi mümkün müdür?

Sorular, “çok bilinmezlik”le yanıt bulduğu müddetçe kaygı atmosferi artar. Türkiye elbet güçlüdür ama ucu açık harekâtlar, uzun vadeli stratejilere dayandırılmamış, tek başına “sahada ilerleyelim masada kendimize yer açarız”la yola çıkılan, uluslararası alanda yalnız kalınan adımlar bataklık riskini de beraberinde getirir. Toprağına saldırana karşı vatanını müdafaa vazgeçilmezdir ama ya sınırının ötesine, çok derinlere gitmek... sönmeyen ateş döngüsünün içine çekilmeden çıkmayı bilmek gerekir...