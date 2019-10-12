İran'dan arabulucuk önerisi

TSK’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı herakâta ilişkin Ankara’nın Astana süreci ortakları Moskova, Tahran hattından tepkiler sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin tüm yabancı güçlerden arınmış olması gerektiğini söyledi. Basına yaptığı açıklamalarda Putin, Suriye’ye işaretle “bu ülke topraklarında yasadışı kim varsa çıkmalıdır. Bu tüm ülkeler için geçerlidir” dedi. Şam yönetiminin yakın müttefiki Rusya’nın lideri, kendilerinin de güçlerini çekme yönünde hazır olduklarını belirtti. Ancak böyle bir eylem için de Şam’ın kendilerine artık yardımınıza ihtiyacımız yok mesajını vermesi gerektiğini kaydetti.

‘ABD TASARISINA RUSYA'DAN ENGEL'

Öte yandan Moskova’nın harekâta yönelik tepkisine karşın BM Güvenlik Konseyi’nde bir an önce askeri eylem sona ersin çağrılı tasarılara yeşil ışık yakmadığı haberleri de dikkat çekiyor. AFP’ye konuşan diplamatlar Rusya’nın dün Konsey’de önceki gün onaya sunulması planlanan TSK harekâtının durması istenen ABD’nin hazırladığı tasarıyı engellediği savunuldu. ABD’nin hazırladığı tasarıda, BMGK’ye “Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyonunu durdurması ve güvenlik kaygılarını diplomatik kanallarla çözmesi çağrısı” yapıldığı kaydediliyor. Tasarıda “harekatın neden olacağı insani ve güvenlik boyutundan endişe duyulduğu, IŞİD ile mücadelede kaydedilen önemli ilerlemeye zarar verebileceği” görüşü yer alıyor.

Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri uzlaşısının çıktığı Astana sürecinin ortaklarından İran’dan ise Ankara’ya “Suriyeli Kürtler, Şam hükümeti ile aranızda arabulucuk yapalım” önerisi geldi. Daha önce de TSK operasyonunun durması çağrısı yapan İran’ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye’ye Suriye ile diyalog çerçevesinde güvenlik konusunda Adana mutabakatını işaret eden görüşlerini yineledi. Zarif, mutabakatın uygulanması halinde sınır güvenliğinin sağlanabileceğine değindi.