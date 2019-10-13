Boris Johnson'dan Erdoğan'a: 'Operasyonu sonlandırın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

ngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Boris Johnson, Türkiye'nin Suriye operasyonunun bölgedeki insani durumu kötüleştirebileceği ve IŞİD'e karşı kat edilen ilerlemeye zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Johnson'ın sözcüsü "Başbakan İngiltere'nin Türkiye'nin askeri harekatını destekleyemeyeceği konusunda net mesaj verdi. Cumhurbaşkanı'na operasyonu sonlandırması ve diyaloğa geçmesi yönünde teşvik etti. İngiltere ve uluslararası ortakların ateşkese yönelik görüşmeleri desteklemeye hazır olduğunu söyledi" dedi.