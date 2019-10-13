Boris Johnson'dan Erdoğan'a: 'Operasyonu sonlandırın'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çatışmaya son vererek diyalog yoluna gitmesi çağrısında bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar, 01:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

ngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Boris Johnson, Türkiye'nin Suriye operasyonunun bölgedeki insani durumu kötüleştirebileceği ve IŞİD'e karşı kat edilen ilerlemeye zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Johnson'ın sözcüsü "Başbakan İngiltere'nin Türkiye'nin askeri harekatını destekleyemeyeceği konusunda net mesaj verdi. Cumhurbaşkanı'na operasyonu sonlandırması ve diyaloğa geçmesi yönünde teşvik etti. İngiltere ve uluslararası ortakların ateşkese yönelik görüşmeleri desteklemeye hazır olduğunu söyledi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, "Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terketmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etmiştir" denildi.

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