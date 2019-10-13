Stratejik M4 karayolunda kontrol sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı. " ifadelerini kullandı.

M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK’nın Fırat Nehri’nin batısındaki Münbiç’ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.