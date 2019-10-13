Esper: ABD askerleri kuzeyden çekilerek ülkenin güneyine kaydırılacak

Esper, "Ulusal güvenlik ekibimizle yaptığımız görüşmelerin ardından dün akşam Başkna'la konuştum ve Suriye'nin kuzeyindeki güçlerimizi planlı bir şekilde çekmemiz talimiatını verdi" dedi.

Mark Esper'in verdiği bilgiye göre 1000 kadar ABD askeri kuzeyden çekilerek, ülkenin güneyine kaydırılacak. Esper, askerlerinin, ABD destekli Kürt güçleriyle Türk askeri arasındaki çatışmada arada kalmaması amacıyla bu kararın alındığını belirtti.

Esper, "Son 24 saatte, şunu öğrendik ki, Türkler saldırılarını ilk başta planlanandan daha güneye doğru genişletmek niyetindeler, ve de batıya" dedi.

Kaynak: Sputnik