Graham, Trump’ı tebrik etti

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına en şiddetli muhalefeti gösteren isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump’ı ‘Suriye’deki savaş suçları ve kabul edilemez saldırganlığına karşı Türkiye’ye yönelik felç edici yaptırımlar uygulanması Kongre’yle birlikte çalışma kararından” dolayı tebrik etti.

Graham'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Suriye’deki savaş suçlarına ve kabul edilemez saldırganlığına karşı Türkiye’ye felç edici yaptırımlar uygulanması konusunda Kongre’yle birlikte çalışmanız iyi karar!"

"Bu yaptırımlar için iki partiden de güçlü bir destek olduğuna inanıyorum ve Türkiye’nin saldırganlığının değerli bir müttefiki, Kürtleri, yok etmesine ve IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasına izin vermememiz çok önemli.''

''Türkiye'nin hareketleri sadece IŞİD'e, İran'a ve Rusya'ya yarar sağlayacaktır. Ayrıca, İsrail için bir kabus yaratıyor.

Türkiye, iyi bir NATO müttefiki gibi davranmıyor.''