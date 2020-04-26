Dünyaca ünlü DJ’lerin müzikleri üzerinden siber saldırı

26 Nisan 2020 Pazar, 13:05

Dünya nüfusunun çoğunu evde kalmaya zorlayan koronavirüs salgını, elektronik müzik sektörüne çok büyük etki etti. Coachella, Ultra, SXSW, Glastonbury, Time Warpgibi önemli müzik etkinlikleri iptal edildi veya ertelendi. Bazı ünlü sanatçılarFacebook Live, YouTube ve hatta Twitch gibi çevrim içi yayın servislerine yönelmek zorunda kaldı.

İnternette daha fazla vakit geçirme eğilimi, yayın kalitesini düşürüp bekleme ve yükleme sürelerini artırabiliyor. Bundan kaçınmanın bir yolu da istediğiniz müziği indirip çevrim dışı dinlemek. Ancak bunu yaparken müziğin kaynağına dikkat etmemek siber güvenlik açısından tehdit oluşturabilir.

DJ Mag Top 100 DJ listesini inceleyen siber güvenlik araştırmacıları, internetten elektronik müzik indirirken çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Araştırmada David Guetta, Alan Walker, Dj Snake, Calvin Harris ve Martin Garrix’in siber suçlular tarafından en çok kullanılan isimler olduğu belirlendi. Elektronik müzik tutkunlarından yararlanmak isteyen siber suçlular bu isimleri zararlı dosyaları yaymak için kullanıyor.

Bu dosyalarda reklam yazılımlarından Truva atlarına kadar birçok farklı tehdit türü yer alıyor. Bunlar verileri yok etmek, engellemek, değiştirmek veya kopyalamak ya da bilgisayarların ve ağların performansını düşürmek için kullanılabiliyor.

Siber Güvenlik Araştırmacısı Anton Ivanov, “İnsanlar evde daha çok vakit geçirmeye başladıkça daha fazla içerik tüketir oldular. Yayınlar veya çevrim içi hizmetler üzerinden müzik dinlemenin bir zararı yok fakat sevilen şarkıları cihazlara indirirken dikkatli olmak gerek. Yaptığımız araştırma zararlı yazılımların bu tür dosyalara gizlenebildiğini gösterdi. Kullanıcılar, olası tehditlerden korunmak için ek önlemler almaya özen göstermeli” dedi.

Araştırmacılar, bu zararlı dosyaları şu isimlerle tespit ediyor:

HEUR:Trojan.Script.Generic:

UDS:DangerousObject.Multi.Generic

Trojan.Win32.Agentb.bqyr

not-a-virus:HEUR:AdWare.AndroidOS.Agent.f

HEUR:Trojan.Win32.Generic

Araştırmacılar elektronik müzik dinlemek isteyen kişiler şu önerilerde bulunuyor: