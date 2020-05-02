Dünyada Covid-19 vaka sayısı 3 milyon 400 bini aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 442 bin 641'e ulaşırken, virüs nedeniyle 242 bin 190 kişi yaşamını yitirdi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 442 bin 641'e yükselirken sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 100 bini aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 102 bin 103 kişi hastalığı atlatmayı başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (162 bin 100), İspanya (146 bin 233), Almanya (129 bin), İtalya (79 bin 914), Çin (77 bin 685), İran (77 bin 350), Türkiye (58 bin 259) ve Fransa (50 bin 212) oldu.
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