Dünyada koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı
Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı. En fazla can kaybının yaşandığı yer İtalya oldu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 16 bin 558 olarak güncelledi.
Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.
İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1812 kişi yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- Canlı yayında sinek yuttu... Özür diledi
- Eski belediye başkanı iki kişiyi vurup canına kıydı
- Çin’de yaşayan Türk gazeteci son durumu anlattı
- İlkokul öğrencilerine de ‘kafa kesme’ sahnesi izlettiler
- Evinize gidin diyen başkana bastonlu tepki
- Başak Demirtaş'tan bu kez İngilizce mesaj
- Kolonya ikram eder gibi yapıp, emeklinin maaşını çaldı
- Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılara suyla 'müdahale'
- '64 yaşındayım' dedi 69 yaşında çıktı
- Uyarıları dinlemediler! Sahile akın ettiler