Dünyanın en zengin insanı bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti
Online alışveriş platformu Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos küresel piyasalardaki düşüşten en ok etkilenen insan oldu. Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Bezos'un serveti bir günde 5.6 milyar dolar azaldı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları dün tarihi dip seviyeye indi. Petrol fiyatlarının tarihi düşüşü corona virüs belirsizliğiyle birleşince dünya borsalarında sert kayıplar yaşandı.
Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 6 ila 12 arasında değişirken ABD borsalarındaki düşüşler yüzde 7'yi aştı. Piyasalardaki bu düşüş binlerce şirket ile beraber onların hissedarlarını da etkiledi.
Bloomberg'de yer alan habere göre, bu düşüşler sonucu dünyanın en zengin 500 insanının serveti toplam 238.5 milyar dolar eridi. Bu düşüşten en büyük kayıpla çıkan isimlerinden biri Jeff Bezos oldu.
ezos'un yaklaşık 118 milyar dolar olan kişisel serveti 112 milyar dolara geriledi.
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