Dünyanın en zengin insanı bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti

10 Mart 2020 Salı, 10:30

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları dün tarihi dip seviyeye indi. Petrol fiyatlarının tarihi düşüşü corona virüs belirsizliğiyle birleşince dünya borsalarında sert kayıplar yaşandı.

Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 6 ila 12 arasında değişirken ABD borsalarındaki düşüşler yüzde 7'yi aştı. Piyasalardaki bu düşüş binlerce şirket ile beraber onların hissedarlarını da etkiledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, bu düşüşler sonucu dünyanın en zengin 500 insanının serveti toplam 238.5 milyar dolar eridi. Bu düşüşten en büyük kayıpla çıkan isimlerinden biri Jeff Bezos oldu.

ezos'un yaklaşık 118 milyar dolar olan kişisel serveti 112 milyar dolara geriledi.