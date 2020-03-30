Dünyanın tüm çocukları için koronavirüs rehberi
Koronavirüs konusunda çocukları bilgilendirmek için İtalya’da hazırlanan “Meraklı Çocuklar İçin Korona Virüs Rehberi” Tükçe'ye çevrildi. Rehber, Hands-on International Türkiye temsilcisi İnformel Eğitim-çocukistanbul ve İBB Kent Konseyi işbirliği ile Türkiye’deki çocuklarla buluşuyor.
Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılırken, büyükler kadar küçükler de hem kendileri hem de aileleri için kaygı duyuyor ve sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Çocukların içinde bulundukları zor süreci anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanan rehberde, onların koronavirüs ile ilgili merak ettikleri soruların cevapları, virüsün yayılmasının önlenmesi ve kendilerini korumaları için ne yapmaları gerektiği görseller eşliğinde, pedagojik bir yaklaşımla ele alınıyor.
“Merak korkuyu yener!”, “Koronavirüsü cesaretten çok merak yenecek!” vurgusu yapılan rehberin, 30 farklı dilde çeviri çalışmaları da sürüyor.
Proje hem doğrudan çocuklar, hem de çocuklarına salgın hakkında doğru bilgileri endişe yaratmadan aktarabilme ihtiyacı duyan anne babalar için merakı tetikleyen, farkındalık yaratan araç sağlamayı amaçlıyor.
Çift dilde yayınlanması da, çocukların dünyanın her tarafındaki yaşıtlarıyla birlikte ortak bir sorunla karşı karşıya oldukları, yalnız olmadıkları, birlikte güçlü oldukları duygusunu pekiştiriyor, aktif olarak dayanışmaya çağırıyor.
Rehberin Türkçe versiyonunda İBB Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, çocuklara seslendi. Hadi, “Kitabı okuyup bitirdiğinizde merakınızın giderilmiş olması ve virüsten güçlü olmanız dileğiyle…” temennisinde bulundu.
Rehber, cocukistanbul isimli internet sitesinden ve istanbulkentkonseyi.org adreslerinden download edilebilir.
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