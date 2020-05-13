Durakoğlu: Metin Feyzioğlu’nda ciddi bir eksen kayması var
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Baro seçim sisteminde yapılması planlanan düzenleme ile ilgili konuştu.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, FOX’ta İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Durakoğlu, canlı yayında Baro seçim sisteminde yapılması planlanan düzenleme ile ilgili TBB Başkanı Metin Metin Feyzioğlu’nun duruşunu eleştirdi.
Durakoğlu, “Metin Feyzioğlu’nda ciddi bir eksen kayması var. Bizim oy verdiğimiz Feyzioğlu yok ortada” ifadelerini kullandı. Durakoğlu ayrıca, “Siyasi iktidarın seçim sistemimizi değiştirme gibi bir hakkı yoktur" dedi.
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