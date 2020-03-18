Duygu dolu anlar... Çanakkale şehitleri İzmir’de anıldı

18 Mart 2020 Çarşamba, 15:30

Çelenk merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende dua okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. İdlib’te şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan ile Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak’ın mezarları başında dua edildi.

Törene Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir İl Başkanlığı, İzmir Şehit Aileleri Derneği, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tüm Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği temsilcileri de katıldı.