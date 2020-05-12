E-Spor'da Fenerbahçe şampiyon

12 Mayıs 2020 Salı, 11:11

Koronavirüs salgını nedeniyle online oynanan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi Finali’nde kupaya uzanan takım 1907 Fenerbahçe Espor olurken, “En Değerli Oyuncu” ödülünü ise yüksek performansıyla dikkat çeken, 1907 Fenerbahçe Espor’un Orta Koridor oyuncusu Ersin ‘’Blue ‘’ Gören aldı.

12 Mayıs 2020 – Vodafone’un, gençlik markası Vodafone FreeZone ile destek verdiği, League of Legends oyununun espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 2020 Kış Mevsimi Finali 11 Mayıs’ta online olarak oynandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final maçını, fastpay Wildcats’i 3-0’lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor kazandı. Finalde “En Değerli Oyuncu” ödülünü ise yüksek performansıyla dikkat çeken, 1907 Fenerbahçe Espor’un Orta Koridor oyuncusu Blue aldı.

Kış Mevsimi Finali’ni değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne 3 yıldır destek veriyoruz. Espor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. Yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlarla 14 milyon kişiye ulaştık. Espor alanında 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Salgın nedeniyle bu yıl ilk kez Kış Mevsimi Finali sadece online olarak oynandı ve yayınlandı. Final, ekranları başındaki binlerce gencimizin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti. Bu online deneyimin Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına ve lige yeni açılımlar getireceğine inanıyoruz. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyoruz. ‘En Değerli Oyuncu’ ödülüne hak kazanan Ersin ‘’Blue’’ Gören’i de ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Vodafone FreeZone olarak, gençlerin oyun ve espor tutkularını en üst seviyede yaşamasına olanak sağlamaya devam edeceğiz.”

Riot Games Türkiye Genel Müdürü Erdinç İyikul ise şöyle konuştu:

“Öncelikle zorlu bir sezonun ardından finale kadar gelmeyi başaran iki takımımızı da yürekten tebrik ediyorum. Heyecanlı ve coşkulu bir final mücadelesini bugün hep birlikte izledik ve esporun güzelliklerine, takım oyununa, mücadele ruhuna bir kez daha şahit olduk. Sezon boyunca heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir lige tanıklık etmiştik. Finalde ise takımlarımız her sezon olduğu gibi bu sezonda da centilmence ve tutkuyla mücadele ederek hepimize kaliteli bir Kış Mevsimi Finali yaşattılar. Bu zorlu mücadeleden kupayla ayrılan 1907 Fenerbahçe Espor’u kutluyorum. Ekranları başında bu keyifli finali bizlerle paylaşan tüm izleyicilere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu coşku dolu mücadelenin, yaşadığımız şu zor günlerde esporseverlere bir nebze olsun heyecan ve keyif verdiğini umut ediyorum. En kısa sürede takımlarımız ve taraftarlarımızla kucaklaşabildiğimiz, daha güçlü bir espor ekosistemi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”



