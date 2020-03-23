EBA TV'ye bir tepki de komünistlerden geldi

23 Mart 2020 Pazartesi, 19:15

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) , Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs tedbiri olarak başlattığı uzaktan eğitim programı kapsamında, EBA TV’nin ortaokul kanalında dersin başlamasına 5 dakika kala çocuklara Adnan Menderes belgeseli izletilmesine tepki gösterdi.

TKH tarafından yapılan açıklamada, EBA TV’de çocuklara dönük AKP yanlısı yayın, sağ ve gerici propaganda yapılmasının kabul edilemez olduğu vurgulanırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yayını düzeltmesi gerektiği belirtildi.

“EBA TV çocuklarımızın geleceği içindir. Uzaktan eğitim AKP propagandasının yeri değildir!” başlığı ile yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgını dolayısıyla eğitim ve öğretime ara verilmiş, dersler ise uzaktan eğitime dönüştürülmüştü. Halkın vergileriyle yayın yapan devlet televizyonu TRT üzerinden açılan ve halkın bütün çocuklarına eğitim vermekle mükellef Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim kanalı olarak açılan EBA TV’de çocuklarımıza dönük AKP yanlısı yayın, sağ ve gerici propaganda yapılması kabul edilemez, buna izin verilemez! EBA TV ders arası yayınlarının hem ders sürelerini aşan zaman dilimi hem de eğitimin esas içerik ve niteliğini geri planda bırakan sağcı-gerici kurgusu kaldırılmalıdır! Milli Eğitim Bakanlığı derhal bu yayını düzeltmelidir! EBA TV’de gericilik ve AKP propagandasına hayır! Koronavirüs salgınını bile fırsata çeviren bu gerici zihniyete yeter diyoruz! EBA TV, çocuklarımızın eğitimi içindir. Çocuklarımıza dönük gerici propaganda istemiyoruz!”