Ebru Şallı'dan duygusal 23 Nisan paylaşımı
Ebru Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100'üncü yılını geçen hafta lenfoma kanserinden kaybettiği oğlu Pars'ın görüntüleriyle kutladı.
Oğlu Pars'ı (8) geçen hafta lenfoma kanserinden kaybeden ve son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için duygusal bir mesaj yayınladı.
Şallı, 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde ağıladığı oğlu Pars ile olan görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Ebru Şallı videonun altına "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hep kutmadık" notu düştü.
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