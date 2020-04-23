Ebru Şallı'dan duygusal 23 Nisan paylaşımı

23 Nisan 2020 Perşembe, 11:42

Oğlu Pars'ı (8) geçen hafta lenfoma kanserinden kaybeden ve son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için duygusal bir mesaj yayınladı.

Şallı, 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde ağıladığı oğlu Pars ile olan görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Ebru Şallı videonun altına "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hep kutmadık" notu düştü.



