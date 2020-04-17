Ebru Şallı'nın acı günü: 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti
Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın, Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.
Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın, Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.
Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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