Eczacılar: Kodu gelmeyen bize geliyor, yoğunluk oluştu. TC kimlik numarası yetsin

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

Sağlık Bakanlığı’nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul ve Ankara’da başladı. Yurttaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefonlarına gelen kod ile eczanelerden temin edebiliyor. Kendisine henüz kod gelmeyen ancak işine, markete ve bakkal gibi birçok yere gitmek zorunda olanlar ile toplu taşımayı kullanan yurttaş maskeye erişemiyor.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ve kod uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini belirterek “Kod uygulaması ile maske verilmesinden vazgeçilmeli, vatandaş T.C kimlik numaraları ile bu maskeleri eczanelerden alabilmeli” dedi.

Birçok eczacı, her gün maske almak için çok sayıda yurttaşın eczaneye geldiğini belirterek “Kodlar ilk olarak 57-65 yaş arasındaki vatandaşlara gitmeye başlamış. Kodu gelmeyen ve ellerinde maske olmayanlar, ‘ben şimdi ne yapacağım’ diyerek eczaneye geliyor, eczanelerde yoğunluk oluştu, hastalık riski artıyor. Bu duruma hızla çözüm üretilmeli. Maske sorunu eczanelerde kaosa dönüştü” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Sarıalioğlu, şöyle devam etti: “Afganlı, Pakistanlı, Suriyeli maske alamıyor, bunların hiçbir maske alamıyor. Yoğunluğun yarattığı bulaş riski de arttığı için ivedi olarak bakanlıktan koruyucu ekipman (tulum, dezenfektan, maske, siperlik gibi) desteği bekliyoruz. Talebimizi duysunlar istiyoruz.”