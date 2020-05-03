Eda Ece: ‘Ramazan’da içki mi içiyorsun diyerek beni linç ettiriyorlar’

03 Mayıs 2020 Pazar, 15:10

3 milyon takipçiye ulaşan Ece kutlama postunu dünyaca ünlü üç komedi oyuncusu kadının yanına kafasının yerleştirildiği bir fotoğrafla yaptı. Fotoğraftaki bira detayı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı takipçileri bu fotoğrafı anlamayınca Eda Ece de şu bilgiyi verdi: “Bu fotoğrafa espri olsun diye benim kafam konmuş. Bu fotoğraftakiler dünyanın en komik kadın oyuncuları, 2'si komedyen, 1'i kadın oyuncu, espri orada.”

Eda Ece, “Dünyada bu işi en iyi yapanların yanına kendimi koyduğum bir espri” diyerek gelen tepkilere yanıt verdi ancak tepkiler durmayınca Ece isyan etti.

Ece tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bazıları Ramazan'da içki mi içiyorsun diye yazıyor. Beni linç ettiriyorlar. Arkadaşlar delirdiniz mi? Ben bir kutlama yapıyorum. Bütün gün Instagram'ı açıp şuna ders vereyim falan diye ahlak dersi, din dersi… Biz belki de sizden daha iyi insanlarızdır ya; eline diline hakim ol diye laflar var ya onları mı benimseseniz acaba? İftara çok az kaldı ya; ben sizden daha iyi biliyorum oruç da tutuyorum. Size kalmadı yani… Öyle bir resmi yanlış anlayıp ders vermek…

İnsanları rahat bırakın, İnsanların resimlerinin altına saydırmayın. Kendisi sinirinizi mutsuzluğunuzu insanlardan çıkartmayın. Spor yapın, bir şey yapın. İstemediğini takip etme. Instagram'da gezip gezip ona buna laf atmayın. Hayatım iyi gidiyor, deneyin sizin ki de iyi gider. Bu cahillik mi, aptallık mı, kötü niyet mi, saldırım mı? Çok ilginç.”