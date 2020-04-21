Efeler'de 'sağlıklı kentleşme' için protokol imzalandı

21 Nisan 2020 Salı, 09:14

Efeler Belediyesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile hizmetler teknik ve mesleki kurallara uygun olarak yapılacak. Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyetleri için gerekli olan harita ve kadastro mühendislik hizmetleri, bilimsel ve teknik esaslar ile mesleki kurallara uygun hale gelecek.

Efeler'e hizmetlerin daha sağlıklı, kurallara uygun ve işlerin aksamaması için imzalanan protokolde konuşan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay: "Demokratik kitle örgütlerin, odaların, sivil toplum kuruluşlarının belediyemizle iletişim içerisinde yapmakta oldukları hizmetlerin sağlıklı, doğru ve kurallara, yasalara uygun olarak yapılması açısından bu protokolü imzalıyoruz. Harita ve kadastro mühendislerimizin yapmış oldukları hizmetlerin herhangi bir eksiklik nedeniyle iptal edilmemesi için, ilerde herhangi bir sorun yaratmaması için böyle bir protokol yapma gereği duyduk. Bütün harita ve kadastro mühendislerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.