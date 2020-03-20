Efsane isim olmadı, hedef yerli

20 Mart 2020 Cuma, 08:39

Fenerbahçe teknik direktör arayışını sürdürürken teklif götürülen efsane Brezilyalı Arthur Zico yeni takım isteği nedeniyle rafa kalktı.

Ali Koç yönetimi de yabancı hoca alternatifinden vazgeçti.

Fenerbahçe'de "Futbol Genel Koordinatörlüğü" olarak tanımlanan A Takım ile Akademi arasındaki köprü görevi için Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın yanı sıra Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu ile ilgili de girişimde bulunulduğu öğrenildi. Eroğlu cephesinden yapılan teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmediği, "Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan ile görüşün" diyerek adres gösterdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Altınordu Kulübü ile bir görüşme yaparak 47 yaşındaki teknik adam konusunda izin isteyeceği ifade edildi. Şayet izin alınırsa, Eroğlu ile anlaşma zemini aranarak tecrübeli teknik adam yeni yapılanmanın içine dahil edilecek.