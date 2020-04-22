Ege: ‘Biz birlikte Cumhuriyetiz!’

22 Nisan 2020 Çarşamba, 20:21





Usta sanatçı Ege, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel “Kiraz Ağacı” adlı eserini müzikseverlerle buluşturdu.

2023 yılına 10 bölümden oluşan Kurtuluş Savaşı Destanı’nı hazırlayan Ege, destanın ikinci bölümü olan “Kiraz Ağacı” şarkısını, dünyada salgının yaşandığı bugünlerde, tüm topluma moral olması için animasyon tekniği ile kliplendirdi.

Şarkıda, Ege’ye, Gözde Ural eşlik ediyor. Eserin söz ve müziği sanatçının kendisine; bu söyleşimizle birlikte yayımladığımız klibi ise, dünya çapında tanınan animasyon sanatçısı Erdinç Ünlü’ye ait.

Yazmaya devam ettiği Kurtuluş Savaşı Destanı’nı ilk ve son kurşunun atıldığı İzmir’e ithaf eden Ege, destanın ikinci şarkısı “Kiraz Ağacı”nı 100. yıl anısına tüm çocuklara armağan etti.

Müzisyen, söz yazarı besteci ve yazar Ege ile Kurtuluş Savaşı Destanı, Kiraz Ağacı, kahramanımız Atatürk, 23 Nisan’ı konuştuk.

“Kiraz Ağacı”nın sözleri

Samsun’dan Ankara’ya

Yemyeşil tarlalarda

El sallarken çocuklara

Aktı göz yaşları

Aklına geliverdi

Selanik’in dar sokakları

Tekrar görmek bir hayaldi

Doğduğu toprakları

Birdenbire uzandı

Elleri gökyüzüne

Yeminler etti içinden

Şerefi üstüne

Bu toprağın çocukları

Memleket fidanları

Onlara emanettir

Vatanın yarınları

Bir çocuk geliverdi

Ağaçların arasından

Heybesinden kiraz verdi

Sessiz dualarla

Yolcular merak etti

Söylesene nerede baban

Şehit oldu üç yıl önce

Bu kirazlar ondan kalan

Birdenbire uzandı

Elleri gökyüzüne

Yeminler etti içinden

Şerefi üstüne

Bu toprağın çocukları

Memleket fidanları

Onlara emanettir

Vatanın yarınları





‘ATATÜRK VE ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ’

- Kurtuluş Savaşı Destanına başlama kararını nasıl aldınız? Bu süreç nasıl gelişti?

Bunun birkaç sebebi vardı: Bu topraklarda, bir bayrak altında dilimizi, inancımızı, yaşam biçimimizi koruyarak özgürce yaşıyorsak bunu Atatürk de dahil olmak üzere, başında bir mezar taşı dahi olmadan Anadolu'nun kadim topraklarında uyumakta olan binlerce isimsiz şehitlerimize borçluyuz. Onlara minnetimizi gösterecek bir eser üretmek benim için adeta bir görev olmuştu.

Yüzyıldır bitmeyen Kurtuluş Savaşının içinde, bazı kesimler tarafından küçümsenen, çarpıtılan hatta değiştirilen süreci, yeni nesillere "resmi olmayan" bir anlayışla, insan üstünden aktarmanın gerekliliğine inanarak yazmaya başladım. Ortak paydamız minnet, vefa ve insanlık olduğunda "Biz birlikte Cumhuriyetiz."

‘KURTULUŞ SAVAŞI DESTANI EN KUTSAL MİRAS’

- Yazmakta olduğunuz, “Kurtuluş Savaşı Destanı” size neler hissettiriyor?

Bir besteci olarak hayal ettiğimden daha iyi bir kariyerim oldu. Şarkılarım artık hatırlamadığım kadar dile çevrildi ve beni mutlu etti. Bu defa hayalim, "Kurtuluş Savaşı Destanı"nı dinleyen herkesin kalbinde, bugüne dek açılmadık en özel kapıyı açarak, ortak bir "Cumhuriyet bilincinde" buluşturmak. Her bestecinin bir hayali olsa da o hayalin kaderine karar veren tek gerçek, zamandır. Destan'ı yazmak müzikal anlamdaki en zor sınavım olsa da gelecek kuşaklara bırakmak istediğim en kutsal miras.

‘YAŞAYAMADIĞI ÇOCUKLUĞUNU ULUSUNUN EVLATLARINA YAŞATTI’

- Kiraz Ağacı’nın içsel arka planında neler var?

Atatürk'ün asker, devlet adamı, siyasetçi, devrimci, reformist, dil bilimci, matematikçi, entelektüel taraflarını gördük ama gözden kaçan bir yanını hep ıskaladık. İçinde hep bastırmak zorunda kaldığı çocuk tarafı… Salıncaktaki fotoğrafına bakın en neşeli en mutlu halidir, sevinç ışıkları çıkar sanki gözlerinden.

Küçük yaşında itibaren büyük kararlar ve sorumluluklar almış, hayatı cephelerde geçmiş, çocukluğun sorumsuz ve sorunsuz zamanlarını özleyen bir adam. Kendi yaşayamadığı çocukluğunu, ulusunun evlatlarına yaşatmaya ant içmiş bir adam.

ATATÜRK’E YOLDA KİRAZ VEREN ÇOCUĞUN ÖYKÜSÜ

Destanın ikinci eseri olan “Kiraz Ağacı”, Samsun’dan yola çıkan Atatürk’le ona yolda kiraz veren çocuk arasındaki hikâyeyi anlatıyor. Şarkının klibinde de bunu canlandırdık, evlerimizden çıkmadan ve çocuklarımızın seveceği şekilde animasyon haline getirdik.

Mustafa Kemal Atatürk “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.” derken gelecek yeni nesle olan güvenini ve cumhuriyeti onlara emanet ettiğini anlatır…

Ben de “Kiraz Ağacı”nda bunu anlatmaya çalıştım ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarımıza böyle bir hediye vermek istedim.

‘EN BÜYÜK AMACIM DESTANI 2023’E YETİŞTİREREK TÜRKİYE’YE ARMAĞAN ETMEK’

Hayattaki en büyük amaçlarımdan biri “Kurtuluş Savaşı Destanı”nı 2023 yılına yetiştirerek, bu eseri büyük bir gösteriyle tüm Türkiye’ye armağan etmek.

Hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken şu zamanda, milletimize ufakta olsa moral vermek, destek olmak istedik. Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız ve güzel, huzurlu günlerde yeniden hep bir ağızdan şarkılar söyleyeceğiz.

‘ÇOCUKLARIMIZI İÇTENLİKLE KUTLUYORUM’

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarımıza neler söylemek istersiniz?

Yeni nesil bizden daha zeki ve daha dayanıklı… Ulusal egemenlik kavramını bizden daha iyi özümseyecek, bizden daha fazla sahip çıkacak, kendilerine miras bırakılmış cumhuriyeti layık olduğu yerlere taşıyacak çocuklarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum. Ve destanın bir bölümüyle selamlıyorum:

“Bu toprağın çocukları

Memleket fidanları

Onlara emanettir

Vatanın yarınları”



