Ege Üniversitesi, Covid-19 çalışmalarını internet üzerinden paylaşıma sundu

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:50

Korona virüs salgını ile mücadelede İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin en önemli tedavi ve araştırma merkezlerinden olan Ege Üniversitesi, yapılan çalışmalar ve güncel verilerin yer aldığı internet sitesini yayına soktu. Pandemi döneminde halkın doğru ve yararlı bilgiye ulaşımının çok önemli olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Çok amaçlı olarak tasarlanan internet sitemizde salgın döneminde hastanemizin verilerinden aşı çalışmalarımıza, koruyucu malzeme üretiminden öğrencilerimizin uzaktan eğitimine kadar pek çok bilgi mevcut" diye konuştu.

Oluşturulan platformda yer alan bilgilerin salgın sonrası çalışmalara da ışık tutacağını belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Covid-19 ile mücadelede her ne kadar Tıp Fakültesi Hastanemiz ön planda yer alsa da tüm birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi, çalışmalar devam ettikçe yeni veriler ortaya çıkıyor. Biz de üniversite olarak 'covid19.ege.edu.tr' internet adresinden tüm verilerimizi vatandaşlarımızla paylaşmaya başladık. Buradaki amacımız hem halkımızı bilinçlendirmek hem de internet çağının getirdiği en büyük sorunlardan biri olan bilgi kirliliğinin önüne geçmek. Üniversite olarak bu salgında sorumluluğumuz büyük ve bizler de bunun farkındayız. Vatandaşlarımızın doğru ve güvenilir bilgiye akademik kaynaklardan ulaşması, özellikle sosyal medyada yer alan asılsız bilgilere ve hastalıkla ilgili hurafelere inanmalarını önleyecektir" dedi.

Ege Üniversitesi'nin Covid-19 salgını kapsamında çalışmalarının yer aldığı bilgi ve verilere "covid19.ege.edu.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.