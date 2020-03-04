Ege'de 24 saatte 500’e yakın göçmen kurtarıldı
Ege sahillerinden Yunan adalarına geçmek için deniz yolunu kullanan 500’e yakın göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenlerin, bazılarının hava şartlarından dolayı botların batma riski olması ve Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonrası geri dönmek zorunda kaldı. İstatistiklere göre 2 bine yakın göçmenin Ege’de ekipler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı haberleri üzerine, bazı göçmenler Edirne'deki sınır kapılarına, bazı göçmenler de Ege kıyılarına akın etti. İzmir'in Çeşme ilçesinden lastik bot ile Yunanistan'a geçmeye çalışan 78 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurularak geri yollandı. İddiaya göre, botlarındaki motor ve yakıtın alınması nedeniyle göçmenler denizin ortasında mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla Türk sınırına kadar gelmeyi başaran göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım talep etti. Göçmenlerin çağrısı üzerine harekete geçen ekipler 54'ü Afgan, 15'i Suriye, 5'i Kongo, 2'si Irak ve 2'si de Orta Afrika uyruklu 78 düzensiz göçmeni kurtardı.
Çanakkale, Aydın ve Muğla illerinde de tekne ve botlarla geçen göçmenler motorların arızalanması ve yine Yunanlı güvenlik güçlerinin denizde durdurarak geri göndermesi sonrası Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 24 saat içerisinde Ege kıyılarında kurtarılan göçmen sayısı 500’ü bulurken, 1 hafta içerisinde ise bu sayı 2 bine yaklaştı.
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