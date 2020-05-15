Ege’de maskesiz çıkmak yasak!

15 Mayıs 2020 Cuma, 10:34

“Kontrollü Sosyal Hayat” sürecinde pazaryerleri, marketler, AVM’ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.