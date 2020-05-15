Ege’de maskesiz çıkmak yasak!
Covid-19 ile mücadelede önde gelen tedbir uygulamalarından maske kullanımı, 10 ildeki hıfzıssıhha kurullarının kararıyla sokakta zorunlu hale getirildi. Uygulama ile Ege’de 5 ilde maskesiz çıkanlara ceza kesilecek.
“Kontrollü Sosyal Hayat” sürecinde pazaryerleri, marketler, AVM’ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.
Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.
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