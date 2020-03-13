Ege'nin en büyük iki kitap fuarı ertelendi

13 Mart 2020 Cuma, 09:23

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan 25. İzmir Kitap Fuarı’nın ertelendi. TÜYAP'tan edindiğimiz bilgiye göre, 11-18 Nisan 2020 tarihleri arasında Kültürpark – Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda yapılması planlanan kitap fuarı, ileri bir tarihe ertelendi. Fuarın haziran ayında yapılması planlanıyo.



Denizli'de, 27 Mart'ta kapılarını açması beklenen kitap fuarı da ertelendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, 27 Mart'ta kapılarını açacak olan Ege'nin en büyük organizasyonlarından olan fuarın açılış tarihi, koronovirüs nedeniyle ertelendi. 4'üncü Kitap Fuarı'nın, 29 Mayıs- 7 Haziran arasında yapılacağı belirtildi. Kitapseverlerin heyecanla beklediği fuar, her yıl olduğu gibi yine Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.