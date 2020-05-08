Eğitim Sen'den imza kampanyası: YKS ve LGS sınavları salgın tamamen bitene dek ertelenmelidir

08 Mayıs 2020 Cuma, 13:18

change.org'da başlatılan ve "YKS ve LGS sınavları salgın bitene kadar ertelenmelidir" çağrısı yapılan kampanyada şu ifadeler kullanıldı:

“Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek, aynı zamanda da yüzbinlerce öğrencinin, eğitim ve bilim emekçisinin sağlığını yakından ilgilendiren bir konuda 4 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklamalar kaygılarımızı ve korkularımızı artırdı.

20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS ve 27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS, öğrencilerimizin yaşamı açısından belirleyici öneme sahiptir. Salgının henüz bitmeyeceğinin belli olduğu bir dönemde, alınan önlemler ne olursa olsun, yapılacak olan sınavlara öğrencilerimiz korku ve kaygı ile katılacaktır.

Ayrıca, YKS’nin Temmuz ayında yapılacağı düşüncesi ile hazırlıklarını sürdüren, bu tarihe göre planlarını yapan öğrenciler, sınavın yeniden Haziran ayına alınması ile ciddi sorunlar yaşamıştır. Yaşamlarının başlangıcında çocuklarımıza yaşatılan travmayı kabullenmek mümkün değildir. Bu nedenle biz aşağıda imzası olanlar, YKS ve LGS’nin salgın tamamen bittikten sonra yapılmasını istiyoruz."