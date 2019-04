Meslek kanunuyla ilgili çalışma tamamlanma aşamasında ama kimsenin haberi yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 1 milyona yakın öğretmenin çalışma koşullarını belirleyecek Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmasında sona gelindi. Bakanlık yasa taslağını Maliye Bakanlığı’na gönderdi. Ancak bu süreçte öğretmenlerin görüşlerinin ise alınmadığı öğrenildi. Tek girişim ise Saray’dan oldu. MEB yerine Saray’daki Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından eğitim sendikalarına toplantı çağrısı yapıldı, ancak yandaş Eğitim Bir Sen dışında Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen’in çağrıya olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Saray’ın davetini reddeden sendika başkanları yasa hazırlık sürecini Cumhuriyet’e değerlendirdi.



‘Yasa kapalı kapılar ardında’



Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, geçen yıldan itibaren “Öğretmenlik Meslek Kanunu”na ilişkin “Öğretmen Dünyayı Değiştirir’ kampanyası başlattıklarını belirterek “Kampanya öncesinde de Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız görüşmede bir kanun çıkarılması durumunda ülkenin her yerinde bulunan öğretmenleri, meslektaşlarımızı söz ve karar süreçlerine katarak bir hat izlenmesi gerektiğini ve Türkiye’nin de imza attığı Eğitim Enternasyonali’nin kaleme aldığı Öğretmen Statü ve Tavsiye Kararları’nın esas alınması gerektiği uyarısını yapmıştık” dedi. Aydoğan, “Gelinen süreçte öğretmenlerin atanma koşullarının değişiminden, istihdam edilme şekillerine, haftalık çalışma saatlerinden, izin haklarına kadar son derece kapsamlı yürütülen yasa hazırlığının kapalı kapılar ardında ve yangından mal kaçırırcasına öğretmenler, öğrenciler, veliler ve kamuoyu ile paylaşılmadan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderildiğini öğrendik. Yasa tasarısının içeriğine dair hiçbir meslektaşımız bilgi sahibi değil” ifadelerini kullandı.



‘Her türlü eyleme hazırız’



Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Öğretmenlik Meslek Kanunu ihtiyaç olan bir kanun. Ancak ihtiyacı karşılayacak bir düzenlemenin yapılması için baştan beri endişelerimiz ve tereddütlerimiz devam ediyor. Öğretmenlerin her an yer değiştirebilme, işten çıkarabilme ve sürgüne gönderebilmesini kendi haklarıymış gibi ifade ediyorlar. Yeni kanunda bu tereddütlerin giderilmemesi durumunda asla destek vermeyeceğiz” dedi. Yıldırım, “Şu ana kadar taslağın ayrıntılara vâkıf değiliz. Belli ki öğretmenlik meslek kanunu içinde çalışanlardan çok büyük tepki geleceğinden korkuyorlar. Oldubittiye getirmeye çalışıyorlar. Endişeler giderilmeyip tam tersine iş güvencesine yer verilmediği takdirde, çıkarılmaya çalışılan kanunun iptal ve geri çekilme için her türlü eylemin içinde olacağız” diye konuştu.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da tasarıyı eğitim çalışanlarının 657 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan kazanımlarının baki kalması kaydıyla onaylayacaklarını belirtti. Geylan, “İş güvencemizi riske eden bir kanunla karşı karşıya kalırsak, her türlü demokratik ve hukuki hakkımızı kullanırız” dedi.