Fişleme hukuksuzluk skandalına dönüştü

Emniyet’in üniversite öğrencilerine yönelik fişleme dosyası Gazi Üniversitesi’nde skandala dönüştü. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün talebiyle soruşturma başlatan Gazi Üniversitesi’nin hiçbir somut delile dayanmadan, öğrencileri üniversiteden atmayı planladığı ortaya çıktı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 6 şehir ve 12 üniversiteyi kapsayan fişleme dosyasının ardından üniversitelerin tutumlarına ilişkin ayrıntılara Cumhuriyet ulaştı. Emniyet’in “gizli” ibareli yazı ile öğrenciler hakkında idari işlem başlatılması talebi sonrası Gazi Üniversitesi’nde “çok gizli” soruşturmalar yürütüldüğü belirlendi. Üniversite yönetimi, öğrencilerin haberi bile olmadan okuldan atılmalarına ilişkin raporlarla süreci hazırladı.

Suç şekil değiştirdi

Emniyet’in yazısının ardından harekete geçen Gazi Üniversitesi, öğrenciler hakkında soruşturma başlattı. Emniyet’in üniversiteye gönderdiği yazıdaki “terör propagandası” suçlaması, üniversite belgelerinde “örgüt üyeliği” suçlamasına dönüştü. Öğrenciye soru sormadan soruşturmayı tamamlayan üniversite yönetimi, Emniyet’in talebi doğrultusunda başlatılan soruşturmada, öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması kararlaştırdı. Öğrenciler hakkında herhangi bir mahkeme kararı olmamasına karşın üniversite yönetimi, disiplin yönetmeliğinin “Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek” maddesi kapsamında işlem yapmaya karar verdiği ortaya çıktı.

Soruşturma raporunda bir öğrenci için, “Siyasi görüşlerinden dolayı değil (yaptıkları için bu kadar basit ve sıradan bir algı yaratılamaz) bir terör örgütünü destekleyen ifade ve eylemlerde bulunduğu için anabilim dalımızda öğrenci olmamalı, öğretmen olmamalı, kendisine Yükseköğretim Kurulumu’ndan çıkarma cezası verilmelidir” ifadeleri yer aldı.

Somut delil yok

Soruşturma sonrasında verilmek istenen ceza ile eldeki delillerin uyuşmadığı belirlendi. Kanuna göre kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan bu disiplin cezası uygulanamayacağı için üniversite yönetimi de karar arayışına girdi. Dekanlık, rektörlüğe yazı yazarak öğrencinin üniversiteden atılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan belge talep edilmesini istedi. Emniyet’in yürüttüğü soruşturmaya ilişkin henüz kesinleşmiş bir yargı kararının olmadığı öğrenilirken, üniversitenin kararının kesin olduğunun belirtilmesi dikkat çekti. Üniversite, elinde delil olmadığını, “çok gizli” başlıklı yazıda, “suçlamanın somut delillere dayandırılarak nihai disiplin cezasının verilebilmesi için bu öğrenci hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olup olmadığının bilgisine ihtiyacımız bulunmaktadır” diyerek itiraf etti. Ayrıca gerekli girişimlerin ardından belge edinilebilirse “önerilen” cezanın verilebileceği vurgulandı.