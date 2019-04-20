TÜGVA, Danıştay kararına uymadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA’nın, Danıştay’ın kararına rağmen okullarda öğrencileri sınavlara sokuyor.

Danıştay 8. Dairesi, geçen yıl ortasında MEB ile yapılan protokol için, “bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın buyurucu hükmüne, Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu” kararına hükmetmişti.

Yeniçağ'ın haberine göre bir yanda bu protokoller iptal edilirken, bir yanda farklı vakıflar okullarda çalışmalarına devam ettiği anlaşıldı.2016 yılında vergi muafiyeti tanınan dernekler arasına alınan TÜGVA, Türkiye’nin diğer şehirlerinde olduğu gibi Gaziantep’te de öğrencileri sınavlara soktu.Bu duruma tepki gösteren Şahinbey Belediyesi CHP Meclis Üyesi Uğur Kalkan da devlet okullarında özel vakıfların MEB’i aşarak sınav yapmasına karşı çıktı.Kalkan yaptığı açıklamada şu soruları dile getirdi:

1) TÜGVA Gaziantep'te Kadriye Abdülmecit Ortaokulu'nda sınav yapma iznini kimden almıştır?

2) Bu izin hangi tarih ve sayı ile verilmiştir?

3) Gaziantep'te yapılan sınav için kaç öğretmen, memur, hizmetli ve idareci görev yapacaktır?

4) Gaziantep'te yarın bu sınavda görev yapacak devlet memurlarının mesai ücretini TÜGVA mı,yoksa devlet mi ödeyecektir?

5) 2019 Yılı içinde başka hangi vakıf ve dernekler okullarda sınav yapmıştır?