Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

Havaların ısınması ile birlikte okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı soruları merak konusu oldu. Öğrenciler ikinci dönemin bitmesi ile üç ay tatil yapacak. Peki yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapacak? İşte MEB’in açıkladığı yaz tatili tarihi…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019’DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.