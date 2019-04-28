‘Aşağıdakilerden hangisi’ tarih oldu!

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım sürüyor. Yeni nesil sorulardan oluşan, üst düzey analiz ve sentez gerektiren LGS’de, kalan sürede doğru ve verimli bir çalışma planı oluşturmak gerekiyor.

Düzenli bir şekilde az ama sürekli kitap okumak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitaplarını ihmal etmemek, uzun paragraflı sorular çözmek, güncel olayları takip etmek, hata ve deney defteri tutmak ve süpürme tekniğini uygulamak çalışma planına eklenecek yöntemlerden birkaçı.

Tüm eğitim hayatı etkili

LGS, önceki yıllarda yapılan lise sınavlarından farklı olarak analiz ve sentez basamaklarını kullanarak üst düzey düşünme becerilerini ölçmeyi hedefliyor. Bu nedenle kitap okuma alışkanlığı kazanmış öğrencilerin, sadece Türkçe değil diğer alanların sorularını da daha rahat yanıtlayacağı belirtiliyor. Yalnızca akademik değil güncel konuları da takip etmek, görsel yorumlama becerisi kazanmış olmak LGS’de başarılı olmanın anahtarı olacak. Bu anahtarı kazanmanın yolu ise sadece 8. sınıfta değil, eğitim hayatının başından beri bu becerileri içselleştirmiş olmaktan geçecek.

Üsküdar SEV Ortaokulu bölüm başkanları, 1 Haziran’da yapılacak LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önerilerde bulundu:

KISA SORU DÖNEMİ BİTTİ: Geçen yıllarda yapılan TEOG sınavlarında daha çok bilgi düzeyinde sorular veya kısa paragrafları yorumlayan sorular soruluyordu. Dolayısıyla öğrencinin sadece derslerinde ders dinlemesi ve ardından konu testleri çözmesi yeterli oluyordu. Ancak LGS ile ilgili örnek sorular, bizlere artık bu yöntemin terk edildiğini ve öğrencilere daha çok analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sorular sorulacağını gösteriyor.

‘AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ’ TARİH OLDU: Artık sınavda öncülü olmayan “Aşağıdakilerden hangisi?.” gibi ifadelerle başlayan sorulara çok fazla rastlamayacağız. Bundan dolayı öğrencilerin uzun paragraflı sorulara hazırlıklı olması gerekiyor.

DERSİN BÜTÜNÜNÜ ANLAYIN: Burada dikkat etmek gereken temel yeterlilik şu oluyor: Öğrencilerin bu tip üst düzey sorulara uzun soluklu bir maraton disiplininde çalışması, dersin konusunu çok iyi bir şekilde anlaması gerekiyor.

UZUN SORULAR ÇÖZÜN: Düzenli bir şekilde az ama sürekli olmak şartı ile kitap okunması bu tip soruları çözmede büyük fayda sağlıyor. Ayrıca sınavdan önce mutlaka uzun paragraflı soruların çözülmesi gerekiyor. Öğrenciler günlük hayatlarında daha çok okumalı, güncel olayları takip etmeli ve süre tutarak bol soru çözmeli.

MEB’İN DERS KİTAPLARINI OKUYUN: Sınava Türkiye’nin her bölgesinden öğrencilerin gireceği ve fırsat eşitliği prensibi dikkate alınarak, öğrencilerin sınavdan önce mutlaka MEB’in ders kitabını okuması gerekiyor. Gerek geçmiş yıllarda gerekse örnek sorular incelendiğinde, sınav sorularının, MEB’in ders kitapları ışığında hazırlandığı görülüyor.