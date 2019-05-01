Deftere bile para yok

İstanbul’un Çekmeköy ilçesine bağlı Nişantepe semtinde, barakadan bozma evlerde yaşayan çoğu Roman kökenli çocukların yaşamı, Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) ile değişti. Akranları eğitim yılı sonuna yaklaşırken iki hafta önce ilk kez okul sıralarına oturan çocuklar, kâğıt toplamak, mendil satmak yerine eğitim görecek. Aileleri tek tek ikna edilen çocuklar, artık her sabah okul yolunu tutuyor.

Uyumda zorluk

Nişantepe bölgesindeki çalışmalar, Maltepe Üniversitesi, Çekmeköy Belediyesi, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekmeköy Kaymakamlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile başladı. Okul terki oranlarının çok yüksek olduğu bölgedeki ilkokulda, çocukların büyük bölümünün okul öncesi eğitim almadıkları ve okula uyum sağlamakta büyük zorluk yaşadıkları tespit edilince, daha küçük çocukların da eğitime başlamaları için Ekim 2018’de Roman ağırlıklı mahallelerde işe başlandı.

Şiddet kaygısı

Kartondan, sac levhalardan, sıvasız briketler ve tuğlalardan yapılmış, hijyen, ısınma, sıcak su gibi olanaklardan yoksun evlerde yaşayan çocukların eğitim görmeleri için Çekmeköy Belediyesi ve Nişantepe Aile Sağlığı Merkezi ile işbirliği yapıldı. Ailelerle çocuklarını okula göndermeleri için bire bir görüşüldü; çocuklar sağlık kontrollerinden geçirildi, ihtiyaçları giderildi.

SOYAÇ’ın kurucu müdürü Doç. Dr. Özden Bademci, proje ile zamanının büyük bir bölümünü sokakta geçiren, yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşayan çocukları okullara kazandırdıklarını anlatarak şunları söyledi:

“İşbirliği yaptığımız Nişantepe Anaokulu da devlet kurumu olmasına ve evlerine çok yakın olmasına rağmen aileler, temel kırtasiye masrafları için gereken cüzi miktarı bile ödeyemedikleri için çocuklarını gönderemiyordu. Mahallede okul öncesi eğitim alması gereken 90’ı aşkın çocuk var ancak ilk aşamada 10 çocuk anaokulu sıralarına oturabildi.

Özellikle Roman çocuklar okulda çok dışlanıyor. Anne babalar da çocuklarının okulda şiddet göreceği kaygısını taşıyor. Bu çocuklar kıyafet, hijyen, kırtasiye ihtiyaçları gibi sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle eğitim hayatından uzak kalıyor.”