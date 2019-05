On binlerce kişinin diploması iptal mi edildi? YÖK'ten açıklama

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından herhangi bir üniversiteye yerleştikten sonra Kıbrıs’taki başka bir bölüme yatap geçiş yapıp mezun olan on binlerce kişinin diplomaları haber verilmeden askıya alındı.

Diploması askıya alınanlar arasında, mimar, avukat, savcı, hakim, doktor, diş hekimi de var. YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) aldığı yeni karara göre, ÖSYM tarafından Türkiye’deki herhangi bir üniversiteye yerleşenler ve daha sonra yatay geçiş haklarını kullanarak Kıbrıs’taki başka bir bölüme yerleşip mezun olan on binlerce kişi artık denklik sınavına tabi tutulacak.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; karar geriye dönük olarak da uygulanacak. YÖK kararı doğrularken, öğrenci ve mezun olan yüz bine yakın doktor, öğretmen, savcı, hakim, doktor ve mimarın bu durumdan etkileneceği tahmin ediliyor. Mezun olanlar ise karara tepkili: “Bizlere yıllar önce ‘denklik sınavı olacak’ demediler. Ne oldu da şimdi böyle bir karar alındı?”

100 BİN KİŞİNİN ETKİLENECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Bu kararla birlikte şu an görevde olan binlerce hakim, savcı, öğretmen ve avukat denklik sınavına girecek. Buna göre, yatay geçişle Kıbrıs’ta şu an eğitim gören ve mezun yaklaşık 100 bin kişinin durumdan etkileneceği tahmin ediliyor. Mezun olmuş on binlerce kişinin de diploması kendilerine haber verilmeden askıya alındı. Akıllara gelen ilk soru ise denklik sınavına girecek ancak şu an görevde olan hakimlerin mahkemelerde verdiği kararların ne olacağı? Bunun gibi birçok sorunun yanıtı için şu an gözler YÖK’te… Mağdur olanlar YÖK’le görüştüklerini ve kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmediğini söylerken, kendilerine haber verilmeden diplomalarının neden askıya alındığını soruyor.

‘BUNU BAŞTAN SÖYLEMELERİ GEREKİYORDU’

YÖK’ü arayarak denklik sınavına girmesi gerektiği bilgisini alan bir isim ise, “Denklik sorunu yaşadığımı bilseydim neden Kıbrıs’a yatay geçiş yapayım ki? Bunu bize baştan söylemeleri gerekiyordu. Bu durum karşısında mağdur olan herkes şu an şaşkınlık içerisinde. Kıbrıs’taki bir üniversiteye yatay geçiş yaptıktan sonra burada mezun olmuş ve yıllardır burada avukatlık yapan bir arkadaşım geçenlerde YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi)’e girdiğinde diploma kaydının olmadığını gördü. YÖK’le görüştüğümde bana ‘Kurunun yanında yaş yanmayacak. Ayıklamalar olacak’ denildi. Ama bu ayıklamalar nasıl olacak bilmiyoruz” diyor.

KARAR SADECE YATAY GEÇİŞ YAPANLARI KAPSIYOR

Denklik sınavı kararı sadece Türkiye’deki bir üniversitede herhangi bir bölüme yerleştikten sonra yatay geçiş yaparak Kıbrıs’taki Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan herhangi bir üniversiteden mezun olanları etkileyecek. Konuyla ilgili aradığımız YÖK, karar üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıklayarak denklik sınavının geriye dönük olarak da uygulanacağını söyledi. YÖK’ten bir yetkili karar metniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtirken şu bilgileri verdi: “ÖSYM tarafından herhangi bir üniversiteye yerleştirildikten sonra kendi bölümünden mezun olmayıp Kıbrıs’taki üniversitelere yatay geçiş yapanlar artık denklik başvurusunda bulunacaklar. Bu yönde bir karar var. Karar metniyle ilgili çalışmalar devam ediyor. En kısa zamanda bu karar yayımlanacak.”

Peki mezun olanlar nasıl denklik sınavına girecek? Yetkili bu soruya şu yanıtı veriyor: “Burada mezun olanların diplomaların geçersiz sayılması gibi bir durum söz konusu değil. Mezun olanlar denkliğe başvuracak. Onların yurtdışında kaldığı süre, almış olduğu krediler hesaplanıyor. Denklik başvurularına da komisyonlar karar verecek.”

HUKUKÇULAR NE DİYOR?

Hukukçular ise kararın geriye dönük uygulanamayacağını söylüyor. Aksi takdirde atılacak adımların İdari Hukuk’un ilkelerine aykırı olacağı görüşünde olan hukukçular YÖK’ün bu saatten sonra sadece yeterlilik gibi uygulamaları hayata geçirebileceğini belirtiyor.

Denklik nedir?

Denklik, yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belge niteliği taşır.

YÖK’TEN BİLGİLENDİRME

YÖK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"YÖKSİS üzerinde yapılan “teknik bir analiz, güncelleme çalışması” neticesinde yaşanan “rutin bir kapatma” işlemine ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere YÖKSİS, sürekli güncellenen bir program olduğundan bazı teknik çalışmalar, analizler veya güncellemeler esnasında sistem kısa süreli ve kademeli, bütün veya lokal olarak kapatma durumunda kalınmaktadır.

Yine böyle bir güncelleme, teknik analiz çalışması yapılırken sistemde yaşanan kapanma, bilgilerin görülememesi durumu farklı bir şekilde algılanıp, bir sorun varmış gibi anlaşılmıştır."

Yapılan rutin, teknik çalışmamız sona ermiş olup, sistem tekrar eski haline gelmiştir.